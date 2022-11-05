طبيعة مرض سيلينا جوميز الذي يهددها بعدم الإنجاب

منوعات
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز

احتلت المطربة العالمية سيلينا جوميز تريندات جوجل بعدما أثارت عاصفة من الجدل والتعاطف معها بسبب تصريحاتها حول احتمالية عدم قدرتها على الإنجاب خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأدوية التي تتناولها على أثر مرضها باضطراب ثنائي القطب، ما اضطرها لاتخاذ أدوية للعلاج النفسى منه.

 

مرض سيلينا جوميز

سيلينا جوميز شخصت بهذا المرض للمرة الأولى قبل 4 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، مثلما ذكرت في تصريحاتها على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد  my mind & me الذى طرح مؤخرًا، وحرصت سيلينا جوميز على الترويج له بإطلالة مميزة باللون الأرجواني.

للمرة الأولى لقاء يجمع بين سيلينا جوميز وهايلي بالدوين

إطلالة سلينا جوميز

وكانت رصدت عدسات المصورين كلًا من المغنية سيلينا جوميز وعارضة الأزياء وزوجة الفنان جاستن بيبر هايلي بيبر في صورة تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، ظهرتا خلالها في حالة من التوافق معًا، ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور اجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.

ورغم انفصال سيلينا جوميز عن المغني جاستن بيبر منذ سنوات، وزواج الأخير من هايلي، لم يتوقف بعض المعجبين عن نشر الشائعات حول أن هايلي سرقت جاستن بيبر من سيلينا وكانت تواعده أثناء مواعدته للمطربة، وعلقت عارضة الأزياء على هذه الشائعة، إذ قالت إنها لم تربى بتلك الطريقة، مضيفة أنها تقربت منه عندما اصبح عازبا تماما ولم يكن على علاقة بأي أحد.

فيلم سيلينا جوميز الوثائقي My mind and me يدور حول آخر 6 سنوات في حياتها، ويناقش الشهرة الواسعة التي حققتها النجمة، وذكر تقرير نشرته People "وصلت سيلينا إلى القمة وحدثت بعض الأزمات أدت إلى سقوطها في الظلام ومحاولة العودة مرة أخرى لما كانت عليه، وخلال الإعلان الأول للفيلم استطاع معجبو سيلينا رؤية الحالات المختلفة التي مرت بها من ابتسامات لضحك لذرف الدموع".

سيلينا جوميز مرض سيلينا جوميز إطلالة سلينا جوميز اضطراب ثنائي القطب ثنائي القطب

مواد متعلقة

سيلينا جوميز تطرح لقطات ترويجية لأغنيتها الجديدة Calm Down

الأكثر قراءة

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي يلا شوت اتش دي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام بلجيكا

عاجل | مصر تحتضن العالم في مؤتمر قمة المناخ 2022.. كواليس الاستعدادات وأجندة الفعاليات (تفاصيل)

"لا أريده في الفريق".. كولر يعجل برحيل نجم الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 بنهاية التعاملات

الأهلي يستقر على تجديد عقد صخرة الدفاع

نقيب الفلاحين يكشف حقيقة وجود أزمة في تقاوي القمح (فيديو)

الرئاسة تصوب الضوء علي أنشطة "السيسي" في قمة المناخ