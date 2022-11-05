أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 5 نوفمبر، قبل منتصف التعاملات مسجلة نفس الأسعار النهائية يوم الجمعة لسعر الذهب العالمي.





واستقر سعر الذهب الجديد والمستعمل اليوم في محلات الصاغة السعودية، متأثرًا بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب، والتي شهدت صعودًا، يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الأوقية، 51.73 دولار، وسجلت 1681.38 دولار.

أسعار أونصة الذهب اليوم في السعودية

ارتفعت أسعار أونصة الذهب يوم الجمعة بقيمة بقيمة 206 ريالات مسجلة 6307.5 ريال للبيع مقابل 6311.25 ريال للشراء.





سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 1703.45 ريال.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1784.56 ريال.

ووصل سعر جنيه الذهب عيار 24 نحو 1946.89 ريال.



سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 202.79 ريال.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 185.89 ريال.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 177.44 ريال.

تداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 152.09 ريال.

سعر الذهب عيار 14 نحو 118.29 ريال.

سعر الذهب المستعمل اليوم





بلغ سعر الذهب المستعمل اليوم في السوق السعودي، عيار 22 نحو 180.89 ريال للبيع مقابل 217.49 ريال للشراء جديد، وهذا السعريشمل "المصنعية".





وبلغ الذهب المستعمل عيار 21 نحو 172.44 ريال للبيع مقابل 209.38 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".





ووصل الذهب المستعمل عيار 18 عند البيع اليوم 147.09 ريال مقابل 203.81 ريال عند الشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية "وهي الأعلى بين الأعيرة.