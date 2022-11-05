السعودية تتوسع في خدمة "المصلى المتنقل".. تعرف على التفاصيل

تتوسع المملكة العربية السعودية، في مشروع "المصلى المتنقل" لتمكين المواطنين والمقيمين من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة قلوة بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة، عن المصلى المتنقل في نادي قلوة الرياضي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تفاصيل مشروع المصلى المتنقل، وهي على النحو التالي:-

مشروع المصلى المتنقل بالسعودية

مشروع "المصلى المتنقل" عبارة عن سيارة متنقلة، مزودة بسجاد صلاة، ومكبرات صوت، وشاشات عرض، وغيرها من التجهيزات اللازمة لإتمام الصلاة.

وتنتشر عربات "المصلى المتنقل" في الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة بالمملكة، وتنشط بالتحديد في أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية والإجازة الصيفية.

كما يتيح مشروع "المصلى المتنقل" عرض المحتويات التوعوية التي تشرف عليها الرئاسة العامة التوعوية، ومنها حملة "حق الله" وبرنامج "أسوة حسنة"، وذلك عبر شاشات المصلى المتنقل.

وفي مايو الماضي، أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفعيل "المصلى المتنقل" في محافظة جدة غرب المملكة، وإتاحة عربات الخدمة على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة.

وإلى جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشارك الجمعيات الأهلية في المملكة في توسيع خدمة "المصلى المتنقل"، وتشرق جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر (غير ربحية) على 3 مصليات متنقلة في نطاق المحافظة.