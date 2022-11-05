في خطوات بسيطة.. تعرف على شروط الاحتضان والأوراق المطلوبة

خلال الأونة الأخيرة، ظهرت مبادرات تشجع على الاحتضان في مصر حتى تضمن حق الأطفال ليكبروا وسط أسر بديلة، للحصول على الرعاية والاهتمام اللازم.

ويعد شهر نوفمبر هو شهر التوعية عن الاحتضان في مصر ولزيادة الوعي بأهميته، حيث يعرف أن الاحتضان هو "البديل الشرعي للتبني".

ويمكن أن تقوم أي أسرة برعاية طفل يتيم، ولكن يجب أن ينطبق عليهم الشروط التي تؤهلهم لذلك، حيث أن يكون للاحتضان وكفالة طفل ثواب عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط الاحتضان والأوراق المطلوبة في عدة خطوات بسيطة، وهي على النحو التالي:-

شروط الاحتضان

تتيح مديرية التضامن الاجتماعي الحق للأسرة الكافلة في السفر للخارج مع الطفل أو بدونه، وذلك عن طريق تقديم موافقة كتابية، قبل تسليم الطفل لأي أسرة راغبة في احتضان طفل، تقوم هيئة التضامن الاجتماعي بعمل لجنة عمل بحث اجتماعي للأسرة. من أهم الشروط الواجب توافرها في الأسرة هي:

- يجب أن يكون أحد الزوجين مصري، وأن تتماثل ديانة الأسرة مع ديانة الطفل.

- أن تتمتع الأسرة المحتضنة بالمستوى الأخلاقي والاجتماعي المطلوب.

- يمر على الزواج 3 سنوات على الأقل أو إثبات حالة العقم الدائم لأي من الزوجين.

- يجب أن يكون عمر الزوجين لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

- يشترط توافر الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية والاهتمام باحتياجات الطفل المحتضن.

- تقديم صحيفة حالة جنائية للأسرة المحتضنة.

- يشترط ألا يزيد عدد الأطفال لدى الأسرة المحتضنة عن طفلين أو أن يكونوا وصلوا لمرحلة يمكنهم فيها الاعتماد على النفس.

- أن تتوافر البيئة الصالحة لتربية الطفل من توافر مؤسسات طبية ورياضية وتعليمية ودينية.

- يجب أن تتمتع الأسرة بالقدرة المادية الكافية لتربية الطفل بشكل مناسب.

- الحفاظ على نسب الطفل مع أخذ تعهد كتابي من الأسرة المحتضنة بذلك.

- يشترط أن يكون الزوجان حاصلين على شهادات تعليم متوسط على الأقل، كما يمكن استثناء هذا الشرط، وفقًا لرؤية لجنة البحث الاجتماعي.

- الخضوع إلى الدورة التدريبية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي.

- تقدم الأسرة الكافلة رعايتها للطفل المعني دون مقابل مع إمكانية تخصيص هبة له من الأملاك حسب القانون.

الأوراق المطلوبة للاحتضان في مصر

- صحيفة أحوال جنائية للزوجين أو الأم العزباء.

- صورة من شهادات التخرج للزوجين.

- إجراء بعض تحليل فيروس c وفيروس b.

- إحضار اثنين شهود للتوقيع كضامن على العقد مع مديرية التضامن والأسرة.

- في حالة وجود أولاد للأسرة تقدم شهادات للأولاد.

- تقديم عقد إيجار أو تمليك للشقة.

- صورة وصل غاز أو كهرباء.

- صورة الرقم القومي.

- قسيمة الزواج.

- إثبات دخل شهري.