وزير المالية الألماني يحذر من تزايد النفوذ الصيني في بلاده

الاقتصاد
بوابة الفجر

حذر كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني مجددا من النفوذ الصيني المفرط في ألمانيا، وفقا لما ذكرت "الألمانية".
 

وخلال المؤتمر الاتحادي لليبراليين الشباب في مدينة كاسل، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر اليوم: "لا يثير حفيظتي الاعتماد الكبير لأجزاء من الاقتصاد الألماني على السوق الصينية"، ورأى أنه لا بأس في وجود تعاملات تجارية لشركات ألمانية مع الصين، لكنه قال إنه لا ينبغي للمستثمرين الألمان أن يعملوا بنفس الطريقة في الصين.
 

وأعرب ليندنر عن معارضته للنصائح التي تسديها الدولة والحكومة للشركات تحدد لها فيها أين يتعين عليها الاستثمار: "غير أن هناك أمرا واحدا يجب أن يكون واضحا على الصعيد السياسي: نحن لا يمكننا في ألمانيا أن نتيح للمستثمرين الصينيين إلا ما هو مسموح للمستثمرين الألمان في الصين".
 

وأبدى رئيس الحزب الليبرالي تأييده لإجراء محادثات جديدة بشأن العلاقات التجارية مع شركاء آخرين يشاطرون ألمانيا في قيمها مثل الولايات المتحدة: "نحن نتقاسم مع الولايات المتحدة نفس القيم كما أن لدينا أهدافا مشابهة أيضا".

 

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