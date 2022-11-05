الرئاسة تسلط الضوء علي أنشطة "السيسي" في قمة المناخ

عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين خلال مؤتمر المناخ

تنطلق غدًا أول فاعليات مؤتمر المناخ الدولي في نسختها السابعة والعشرين تحت استضافة جمهورية مصر العربية.

وذلك في تمام العاشرة صباحًا بمدينة شرم الشيخ بحضور 197 دولة أبرزهم امريكا وفرنسا وبريطانيا تحت شعار "قمة التنفيذ"

وأشادت الرئاسة بأن تنظيم مصر لحدث مثل مؤتمر المناخ هو من أهم وأكبر الفرص لعرض كافة الجهود المصرية وتعهداتها في قضية المناخ

واعتبرت الرئاسة المصرية أن استضافة مصر لهذا الحدث هو أمر تاريخي يشارك به المجتمع الدولي بمكوناته مسلطة الضوء علي ابرز أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أنظار العالم تتجه إلى مصر في قمة المناخ وذلك بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء لمناقشة القضية المحورية وهي تأثيرات تغيرات المناخ علي العالم وكيفية التكيف معها وحشد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء للحد من تأثيرات المناخ علي اقتصاديات العالم وحياة الأجيال الحالية والقادمة

بسام راضي

وأكد راضي، على أن مصر علي أعتاب استضافة حدث تاريخي، موضحا ان هناك نشاطا رئاسيا مكثفا ومتنوعا للسيسي خلال فترة انعقاد القمة التي يترقبها المجتمع الدولي باسره

ومن المقرر ان يلقي الرئيس كلمة افتتاحية ترسم ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل افضل لشعوب العالم والإنسانية جمعاء خاصة ما يتعلق بسبل واليات تنفيذ الشعارات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعي وامن بيئيا وصحيا علي كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة علي العطاء والتنمية البشرية كلها

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وأضاف راضي إنه من المنتظر ان يشارك السيسي في عدد من الفعاليات الرئيسية بالقمة مشيرا إلى اجتماعات رفيعة المستوي للقادة والزعماء تتعلق بمابدرات التحول الأخضر في عدد من المناطق الجغرافية علي مستوي العالم وفي افريقيا

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وكذلك من المنتظر ان يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين خلال فترة انعقاد المؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم وكذلك لبحث القضايا الدولية والإقليمية وعلي راااسها بالطبع قضية المناخ