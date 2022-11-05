أسعار الذهب فى الأردن اليوم السبت ٥ نوفمبر ٢٠٢٢

واصلت أسعار الذهب اليوم في الأردن ارتفاعها خلال تعاملات السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني2022، مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وحافظ الذهب على قوة أدائه في الأسواق الأردنية لليوم الثاني على التوالي، توازيا مع المكاسب القوية التي حققها المعدن النفيس في الأسواق العالمية بختام جلسات الأسبوع، والتي تجاوزت 3%، وسط هبوط للدولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى مستوى 38.41 دينار (54.14 دولار) مقابل 38.36 دينار بنهاية تعاملات أمس، حسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

كما صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا بالأسواق) ليصل إلى مستوى 33.61 دينار (47.37 دولار) مقابل 33.56 دينار في ختام تداولات أمس الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن بالتعاملات المسائية اليوم مستوى 28.81 دينار أردني (40.60 دولار)، مقابل 28.77 دينار أردني، في إغلاق تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 268.89 دينار (378.98 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1195 دينارًا (1684 دولارًا).

أسعار الذهب العالمية

قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنقضي الجمعة، وسط تراجع للدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3% إلى 1677.67دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن النفيس 2.2% خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1676.6 دولار للأوقية.