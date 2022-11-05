"الزراعة": 185 ألف شجرة للمحافظات مع بدء قمة المناخ

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أهدت مركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية للتشجير وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية المحافظات 185 ألف شجرة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، وتزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ cop27، والتي سوف تنطلق فاعلياتها غدًا الأحد من مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

زراعة 300 ألف شجرة

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية للتشجير زرعت 300 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة.

زراعة

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن ناحيته قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه يمكن الاستفادة من مبادرة «100 مليون شجرة» لتكون استثمارًا مفيدًا يسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضح أن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مع المساهمة في انخفاض تاكل التربة، وأيضًا المحافظة علي التنوع البيولوجي من طيور وحشرات وحيوانات مما يؤدي لتحسين التنوع الحيوي لمناطق الزراعة، وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، تغطية خاصة لمؤتمر قمة المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، وينطلق غدا الأحد وتبدأ فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.