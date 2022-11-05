"الزراعة": 185 ألف شجرة للمحافظات مع بدء قمة المناخ

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  إن الوزارة أهدت مركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية للتشجير وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية المحافظات 185 ألف شجرة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، وتزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ cop27، والتي سوف تنطلق فاعلياتها غدًا الأحد من مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

 

زراعة 300 ألف شجرة

 

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية للتشجير زرعت 300 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة.

 

 

زراعة
زراعة

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن ناحيته قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه يمكن الاستفادة من مبادرة «100 مليون شجرة» لتكون استثمارًا مفيدًا يسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضح أن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مع المساهمة في انخفاض تاكل التربة، وأيضًا المحافظة علي التنوع البيولوجي من طيور وحشرات وحيوانات مما يؤدي لتحسين التنوع الحيوي لمناطق الزراعة، وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة.

 

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، تغطية خاصة لمؤتمر قمة المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، وينطلق غدا الأحد وتبدأ فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وزارة الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استضافه مصر قمة المناخ cop27

مواد متعلقة

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم

سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات المسائية اليوم

صندوق أوبك يطلق مركز تمويل المناخ والابتكار في الطاقة بــ COP27

عاجل.. مصر تحذر من مخلفات أشجار الموز قبل انعقاد "قمة المناج"

أسعار البنزين فى لبنان اليوم الجمعة 4 نوفمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار البيض خلال أسبوعين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهاية بطولة الدوري الممتاز

بث مباشر برشلونة والميريا اليوم مشاهدة حية دون تقطيع جودة عالية تعليق عربي هدف ليفاندوفسكي اليوم Barcelona Live

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 6 نوفمبر 2022

تاكيس جونياس يفجرها: بيراميدز غير قادر على منافسة الأهلي والزمالك

"لا أريده في الفريق".. كولر يعجل برحيل نجم الأهلي

عاجل.. أحمد الأحمر يعتزل اللعب الدولي

قرار مفاجئ.. كولر يفرض عقابًا شديدًا على ثنائي الأهلي