حالة الطقس غدا الأحد 6-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد 6-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة بالإضافة إلى أماكن سقوط الأمطار، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الأحد 6-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصادر منذ قليل، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار

ووفق بيان الأرصاد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائم بشكل جزئي على معظم الأنحاء، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب بالسواحل الشمالية بنسبة حدوث 30%، بالإضافة إلى رمال، كما يشهد وجود شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 26- 17.

- العاصمة الإدارية 26- 17.

- 6 أكتوبر 26- 17.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 25- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 26- 17.

- دمياط 25- 19.

- بورسعيد 26- 19.

- الإسماعيلية 27- 16.

- السويس 26- 16.

- الزقازيق 26- 17.

- شبين الكوم 26- 16.

- طنطا 26- 16.

- شلاتين 29- 21.

- الإسكندرية 26- 17.

- العلمين الجديدة 26- 17.

- وادي النطرون 26- 17.

- مطروح 27- 15.

- السلوم 27- 15.

- سيوة 27- 12.

- العريش 26- 18.

- رفح 26- 18.

- الطور 27- 18.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 17.

- نخل 24- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 26- 20.

- حلايب 28- 21.

- شرم الشيخ 29- 22.

- الغردقة 29- 20.

- مرسى علم 29- 21.

- الفيوم 26- 16.

- بني سويف 26- 15.

- المنيا 26- 15.

- أسيوط 26- 14.

- سوهاج 27- 15.

- قنا 28- 17.

- الأقصر 29- 16.

- أسوان 29- 17.

- الوادي الجديد 28- 14.

- أبو سمبل 29- 17.

- أبو رماد 28- 21.

- رأس حدربة 28- 21.