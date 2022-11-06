بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الانجليزي دون تقطيع جودة عالية hd live، يحل نادي أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الانجليزي دون تقطيع جودة عالية hd live

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