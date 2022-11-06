بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي، يواجه نادي توتنهام نظيره ليفربول في موقعة مثيرة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام هوتسبير.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي

ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم بجانب قناة beIN sports HD 1 premium القطرية:-

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي

قناة TVPlay Sports

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي

لمشاهدة المباراة جودة عالية هنا

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E