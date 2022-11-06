بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي، يواجه نادي توتنهام نظيره ليفربول في موقعة مثيرة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام هوتسبير.
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي
ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم بجانب قناة beIN sports HD 1 premium القطرية:-
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي
قناة TVPlay Sports
التردد: 11804 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 4A
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام Liverpool VS Tottenham اليوم الاحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تقطيع تعليق عربي
لمشاهدة المباراة جودة عالية هنا
القمر: Y1A
قناة Rah-e-Farda Tv
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E