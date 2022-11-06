مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد نظيره فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمشاهدة المباراة جودة عالية هنا

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة كانال سبورت

القمر الصناعي يوتلسات.

تردد القناة:11512.

معدل الترميز 3000.

الاستقطاب أفقي.

التصحيح DVB-S2 8PSK 8/9.

التشفير ناجرافيشن.

قناة Canal+ Sport

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد القناة: 11278 – 11488.

الاستقطاب: أفقي.

قناة canal+sport 3 HD

القمر الصناعي هوت بيرد.

التردد 10892.

الاستقطاب افقي.

