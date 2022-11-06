مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد نظيره فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم الأحد 6-11-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول Tottenham vs Liverpool في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أبرزها ليفربول وتوتنهام ويوفنتوس ضد إنتر ميلان.. مواعيد مباريات الأحد 6 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

 

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمشاهدة المباراة جودة عالية هنا

قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
قناة كانال سبورت
القمر الصناعي يوتلسات.
تردد القناة:11512.
معدل الترميز 3000.
الاستقطاب أفقي.
التصحيح DVB-S2 8PSK 8/9.
التشفير ناجرافيشن.
قناة Canal+ Sport
القمر الصناعي: هوت بيرد.
تردد القناة: 11278 – 11488.
الاستقطاب: أفقي.
قناة canal+sport 3 HD
القمر الصناعي هوت بيرد.
التردد 10892.
الاستقطاب افقي.
 

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