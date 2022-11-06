مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة مانشستر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد استعداداته لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

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ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق أستون فيلا اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي على ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر يونايتد فاز أمام نظيره فريق وست هام يونايتد في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف.

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ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.
 

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