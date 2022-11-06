رابط مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ARSENAL بث مباشر في الدوري الإنجليزي لايف KORA ON

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ارسنال
مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي

رابط مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ARSENAL بث مباشر في الدوري الإنجليزي لايف KORA ON يلتقي فريق تشيلسي بنظيره ارسنال في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية والدوحة والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل البلوز المركز الثاني برصيد 31 نقطة بعد 10 انتصارات وتعادل وهزيمة بينما يأتي الجانرز في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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وتنقل مباريات البريميرليج عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية كما توجد عدة قنوات مفتوحة وهم يأتون كالتالي:-

 

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تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز Arsenal Today

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موعد مباراة مشاهدة مباراة تشيلسي ضد آرسنال Chelsea vs Arsenal في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.
قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.
قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.
 

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موعد مباراة مشاهدة مباراة تشيلسي ضد آرسنال Chelsea vs Arsenal في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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