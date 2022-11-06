بوسكيتس يحسم مستقبله بعد الرحيل عن برشلونة

بوسكيتس
بوسكيتس

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على خطط الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم وقائد برشلونة الإسباني بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

بوسكيتس يحسم مستقبله بعد الرحيل عن برشلونة

وأشارت الصحيفة سبورت الإسبانية إلى أن بوسكيتس البالغ من العمر 34 عامًا سينهي مشواره مع النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

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نجم تشيلسي بديل بوسكيتس في برشلونة

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وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بوسكيتس سيرحل على الأغلب للعب في بطولة الدوري الأمريكي في آخر تجاربه كلاعب.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوسكيتس سيبدأ في تحضير نفسه لاقتحام عالم التدريب أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب اعتزاله اللعب نهائيا.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بوسكيتس سيستمر في الحصول على مستحقاته المالية من برشلونة في الموسمين المقبلين.
 

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