أسعار الدواجن في مصر الأحد 6 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الدواجن فى مصر، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، حالة من الارتفاع في السوق المحلية، ويزداد البحث يوميًا على أسعارالدواجن اليوم، بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصري.



أسعار الدواجن البيضاء

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 38 إلى 39 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 43 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 47 جنيها.



أسعار الدواجن البلدية

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 44 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 48 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



سبب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر نظرًا لارتفاع أسعارالأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا خاصة وأنه يتم استيراد حوالي70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الاعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا نحو 30% من المستلزمات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولا يوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.