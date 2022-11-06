310.4 مليار دولار فائض الحساب الجاري الصيني في 9 أشهر

سجل فائض الحساب الجاري الصيني 310.4 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام الجاري 2022، بزيادة 56% على أساس سنوي، وفقًا لما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأظهرت البيانات، أن الفائض في تجارة السلع ازداد 37% على أساس سنوي، ليسجل رقمًا قياسيًا قدره 521.6 مليار دولار، فيما تقلص العجز في تجارة الخدمات 23%، كما شهد الاستثمار المباشر تدفقًا صافيًا يبلغ 46.9 مليار دولار في هذه الفترة، وفقا لما ذكرته صحيفة «trenddetail»، اليوم الأحد.

وقالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن الاقتصاد الصيني يحافظ على قوته، وأدائه الضخم، وأساساته السليمة طويلة المدى، بينما يحقق انتعاشه مزيدًا من الثبات، الأمر الذي يساعد على تحقيق استقرار في ميزان المدفوعات.

وأشارت الهيئة الوطنية، أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة، لا سيما في قطاع النقل حافظت على نمو مرتفع في الأرباع الثلاثة من 2022، وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل 2.7 تريليون يوان، أي نحو 372 مليار دولار، في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وارتفع الاستثمار في تطوير الممرات المائية بنحو 6.4% على أساس سنوي.