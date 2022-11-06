جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 6-11-2022

الفجر الرياضي
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

يتصدر نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري وينافسه كل من لانس وستاد رين ونقدم لكم ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022.

نتائج مباريات السبت

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بقيادة مصطفى محمد.. تشكيل نانت ضد ستاد ريمس اليوم الأحد في الدوري الفرنسي

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حقق أجاكسيو فوزًا مهمًا على نظيره ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين، وخسر لانجيه أمام لانس بهدفين لهدف وذلك في منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

أبرز مواعيد مباريات الأحد

تبدأ المباريات بلقاء باريس مع لوريان في تمام الساعة الثانية ظهرا ويلتقي نيس وبريست في تمام الرابعة عصرا وستاد ريمس أمام نانت 4:00.

وتختتم المباريات بمباراة ستاد رين وليل 6:05 وأولمبيك ليون ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات الأحد

1- باريس سان جيرمان 35 نقطة
2- لانس 30 نقطة
3- ستاد رين 27 نقطة
4- لوريان 27 نقطة
5- اولمبيك مارسيليا 24 نقطة
6- موناكو 24 نقطة
7- ليل 22 نقطة
8- اولمبيك ليون 20 نقطة
9- كليرمون 18 نقطة
10- نيس 16 نقطة
11- تولوز 16 نقطة
12- تروا 14 نقطة
13- ستاد ريمس 13 نقطة
14- أوسير 13 نقطة
15- مونبلييه 12 نقطة
16- نانت 12 نقطة
17- أجاكسيو 11 نقطة
18- ستراسبورج 10 نقاط
19- بريست 10 نقاط
20- أنجير 8 نقاط

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