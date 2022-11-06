جدول مباريات اليوم الأحد 6-11-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والشيقة التي تقام اليوم في مختلف المسابقات والبطولات العالمية الكبرى، على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والإيطالي.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الأحد الموفق 6 نوفمبر 2022 العديد من المباريات القوية، ففي الدوري الإنجليزي يحل أرسنال ضيفًا على تشيلسي، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ويلعب أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، ضن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم الأحد 6-11-2022

كما يضم جدول مباريات اليوم مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز، يلعب أتلتيكو مدريد مع إسبانيول، وريال سوسييداد مع فالنسيا.

وتستعرض بوابة الفجر جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد أرسنال، الساعة 2 ظهرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول، الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول، الساعة 3 عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

مباراة ريال سوسييداد ضد فلنسيا، الساعة 5:15 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

مباراة فياريال ضد ريال مايوركا، الساعة 7:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 English

مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية، الساعة 10 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

روما ضد لاتسيو، الساعة 7 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، الساعة 9:45 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم من أجل متابعة المباريات المهمة في الدوريات العالمية الكبرى، ومعرفة تفاصيل المسابقات ومشاهدة المتعة والإثارة.