سعر الذهب اليوم الأحد 6-11-2022 في مصر وبعض البلدان العربية

سعر الذهب اليوم، تشغل أسعار الذهب اهتمام الكثيرين في مصر والعالم العربي، وخاصة المقبلين على الزواج والارتباط إذ يعتبر المعدن الأصفر هدية ثمينة واجب تقديمها للعروس.

سعر الذهب اليوم

ويتساءل الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 6-11-2022 في جمهورية مصر العربية، وبعد البلدان المختلفة، بمختلف الأعيرة في ظل الاضطراب الكبير الذي يعاني منه المعدن الأصفر منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير أسعار صرف الدولار.

سعر الذهب اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات يوم أمس ارتفاعا ملحوظا على المستويين المحلي والعربي،حيث وصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى 1227 جنيها، بعدما سجلت 1192 جنيهًا مع نهاية التعاملات.

وتقدم بوابة الفجر خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الأحد 6-11-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1399 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 1224 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1049جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 9800 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 1680 دولارًا بعد أن سجل 1631 دولارًا في بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم عالميا

وشهد سعر الذهب في البورصة العالمية استقراراعلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية في العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بـ3.17% وسعر 1681.38 دولارا بعدما سجلت 1654.55 دولار خلال تعاملات الجمعة، كما سجلت الأوقية في العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بـ 3.36% ونحو 1685.70 دولارا بعد أنسجلت 1655.70 دولارا خلال تعاملات الجمعة.

سعر الذهب في السعودية

عيار 24 سجل نحو 199.43 ريالا.

عيار 22 سجل نحو182.81 ريالا.

عيار 21 سجل محو 174.50 ريالا.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 149.57ريالا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 194.89 درهم.

سعر الذهب عيار 22 سجل نحو 178.65 درهم.

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 170.53 درهم.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 146.17 درهم.

أسعار الذهب في الكويت

أسعار الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 16.47 دينارا.

أسعار الذهب اليوم عيار 22 سجل نحو 15.09 دينارا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 سجل نحو 14.41 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل نحو 12.35 دينارا كويتيا.