رابط مباشر.. كيفية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 والخطوات "الآن"

إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.. رابط مباشر

إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022، يبحث المواطنين على كيفية إضافة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين مع بداية كل شهر، من اجل الاستفادة بزيادة تموينية من خلال إضافة ابن أو ابنة لم يسجل من قبل.

إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

ويتساءل الكثيرون عن طرق وحطوات إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 بالشكل الصحيح إلى جانب خطوات تقديم الطلب والموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله إنهاء الأمر على الوجه الصحيح.

رابط مباشر.. إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

وكشفت وزارة التموين عن تاحة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

وأوضحت وزارة التموين أن طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 تستند إلى العديد من الشروط والالتزامات التي يجب على المتقدم استيفائها، حيث أنه لا يمكن الحصول والاستفادة من الميزات التموينية دونها.

شروط إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 وقبول الطلبات

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لـ إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

2- ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

3- إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 من الأسر الأولى بالرعاية.

كيفية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 والخطوات

1- الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية بالضغط هنـــــــا.

2- تسجيل وإنشاء حساب جديد.

3- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين وإدخال اسم الوالدة.

4- اختيار خدمات التموين.

5- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

6- البدء في خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

6- تسجيل اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعيا.

7- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

8- كتابة صلة القرابة وذلك لقبول طلب إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

9- اختيار إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022، وسيتم تسجيل البيانات وقبول الطلب.