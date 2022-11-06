سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر

سعر الدولار اليوم، تعتبر أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تلقى اهتماما كبيرا وتزايدا بحثيا بشكل يومي، نظرا لارتباطه بالعديد من الخدمات والسلع المقدمة للمصريين.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في الآونة الأخيرة تباينا ملحوظا واضطرابا متأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع سعر الفائدة، وما ترتب عليه من قرارات قبل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر، 23.5004 عند الشراء وعند البيع سجل 23.8596

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي عند الشراء 24.2028، وللبيع 24.2957.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي إلى 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.18 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.28.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.2500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.3000.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.1 جنيه للشراء، 24.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 24.0 جنيه للشراء، و24.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

يُذكر أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4%، وسط توقعات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس،/ وذلك للمرة السادسة التي يرفع الفيدرالي فيها الفائدة منذ مارس، بعد بدء الحرب الروسية- الأوكرانية أواخر فبراير.