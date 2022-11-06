البورصة تخسر 5 مليارات دولار فى ختام أولى جلسات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، بختام أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، تباينًا،  ملحوظًا إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وخسر رأس المال السوقي 5.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.050 مليار جنيه.

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ماذا فعلت البورصة المصرية بمنتصف تعاملات أولى جلسات الأسبوع؟

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أسعار الدولار اليوم بفلسطين الأحد 6 نوفمبر 2022

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3226 نقطة.

مصر

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