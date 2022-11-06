"الشباب والرياضة" تعلن عن توافر وظائف شاغرة.. وهذه مميزاتها وشروطها

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وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن توافر فرص عمل في العديد من المطاعم والشركات، تعاونا مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة ومميزاتها وشروطها، حيث كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أمريكانا (كنتاكي - هارديز - كوستا كافيه - وبيتزا هت)، وهي على النحو التالي:- 

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة 

ويطلب للعمل الوظائف الأتية:

* مسؤول توصيل طلبات (دراجة - موتوسيكل)

أماكن العمل: مصر الجديدة - مدينة نصر.

الشروط المشتركة:

- يتم قبول جميع المؤهلات والطلاب·

- يتم قبول الأشخاص بخبرة ودون.

- ذكور وإناث·

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

المميزات والحقوق:

- الحصول على راتب مجزي، والحصول على حافز + عمولة على كل طلب.

- مواعيد عمل تناسب الجميع.

- يوم إجازة أسبوعي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

العنوان: 47 ش البطل أحمد عبدالعزيز - فوق فرع كنتاكي - المهندسين - الجيزة، يوم الأحد والإثنين 6 و7 نوفمبر 2022 من 10 صباحا إلى 4 مساء.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة 

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة، ملء الاستمارة والدخول على منصة توظيف مصر لكتابة بياناتك المختلفة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لـ وزارة الشباب والرياضة.

أو يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى 47 ش البطل أحمد عبدالعزيز - فوق فرع كنتاكي- المهندسين - الجيزة، يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

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