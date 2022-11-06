ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 42.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر

الاقتصاد
علم الجزائر
علم الجزائر

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة يوم الأحد قوله إن صادرات الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 77 بالمئة على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول 2022.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار.

وذكر أن من المنتظر أن تتجاوز إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وقال إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا "من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة".

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