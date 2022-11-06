الإفراج عن 172 ألف طن اعلاف "الذرة والصويا" بنحو 77 مليون دولار خلال الخمسة أيام الماضية

في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي:-



وأضاف "القصير" أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 77 مليون دولار.



وأضاف ان الإفراج شمل 148 ألف طن من الذرة بنحو 53 مليون دولار ونحو 24 ألف طن من فول الصويا بقيمة 17 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بنحو 6 مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الأسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة، 85ألف طن فول صويا، وإضافات اعلاف بإجمالي نحو 171 مليون دولار.



وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

