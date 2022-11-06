تطبيق "قدام" لتسهيل رحلة المشجع السعودي لمونديال قطر 2022.. وهذه طريقة التسجيل

انطلق تطبيق "قدام" الذي يهدف إلى تسهيل رحلة المشجعين السعوديين إلى قطر لحضور مباريات منتخب السعودية في منافسات كأس العالم 2022.

تطبيق "قدام" لحجز التذاكر والسفر

هذا وقد صُمم التطبيق ليساعد المشجعَين على حجز رحلات الطيران إضافة إلى حجز التذاكر الخاصة بالمباريات، والمساعدة على المشاركة في الفعاليات المصاحبة للمونديال العالمي.

جميع خدمات تطبيق "قدام" في كأس العالم 2022

يقدم تطبيق قدام العديد من الخدمات التي يستفيد منها المشجع السعودي الراغب في حضور مباريات المنتخب في قطر ضمن منافسات كأس العالم، وهي كالتالي:-

- حجز تذاكر مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

- حجوزات الطيران للسفر إلى قطر.

- حجز تذاكر حضور الفعاليات المصاحبة لمونديال قطر 2022.

طريقة التسجيل في تطبيق قدام لحضور مباريات كأس العالم 2022

أعلنت الجهة المسؤولة عن تدشين التطبيق أنه متاح للعمل على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد أو الايفون والأجهزة المكتبية أيضًا وهو تطبيق مجاني يمكن تحميله من جوجل بلاي أو اب ستور، ويمكن استخدامه كما يلي:

- البحث باسم التطبيق "قدام" على جوجل بلاي أو اب ستور ثم الضغط على "تثبيت".

- إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم إذا طلب التطبيق ذلك ثم البدء في الاستخدام.

- اختيار الخدمة المراد الحصول عليها مثل خدمة "حجز التذاكر لحضور المباريات أو خدمة حجوزات الطيران".

- استكمال الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة التي يرغب المستخدم الحصول عليها.

- يمكن من خلاله حجز التذاكر واد قيمة الرسوم من خلال التطبيق أيضًا لحضور المباريات وتشجيع المنتخب.

جدول مباريات المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022

ويشارك المنتخب السعودي، في مونديال قطر 2022، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك. ويستعد الأخضر للدخول في المنافسات بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث يبدأ مشواره في النهائيات العالمية بلقاء الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الحالي، قبل أن يلتقي المنتخب البولندي يوم السبت 26 نوفمبر، ثم المكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

وتعد هذه المرّة السادسة التي يصل فيها الأخضر السعودي إلى النهائيات العالمبة، وسط جهود وتحضيرات يسعى من خلالها المنتخب السعودي لمعادلة وكسر إنجاز نسخة 1994 التي وصل فيها إلى دور الـ 16.