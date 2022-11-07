أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 7-11-2022

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين، في بدية تعاملات البنوك أمام الجنيه المصري بعد أن شهدت تباين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي شراءً وبيعًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 24.20 ‏جنيه، وسعر البيع عند 24.30 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سعر صرف اليورو للشراء سجل 24.1073 جنيه، كما زاد سعر البيع ليسجل 24.2082 ‏جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في سعر الشراء، في البنك المركزي المصري، سجل 6.4398 جنيه، ووصل البيع إلى 6.4659 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي، سجل الشراء 6.5896 جنيه، وزاد البيع عند 6.6150 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سعر الدينار الكويتي، بلغ 78.1106 جنيه، كما سجل البيع نحو 78.4315 جنيه.