البورصات الخليجية ترتفع في ختام أول تعاملات الأسبوع مع صعود أسعار النفط

اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولات يوم الأحد على ارتفاع مقتفية أثر أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا حادا يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من خمسة في المئة يوم الجمعة وسط حالة من الغموض بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن ترقب حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي واحتمال تخفيف الصين لبعض القيود المرتبطة بمكافحة كوفيد.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية 0.7 بالمئة، بدعم من زيادة 1.6 بالمئة في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو و0.5 بالمئة في سهم مصرف الراجحي.

وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يوم الجمعة بأن المملكة تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، في وقت تسعى فيه لتوسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

وزاد سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.5 بالمئة.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.8 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.9 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس إن ارتفاع السوق القطرية يأتي مدعوما باستمرار تعافي أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف "الطلب على السلعة يمكن أن يرتفع إذا انخفضت درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، الأمر الذي يدعم في الوقف نفسه سوق الأسهم".

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لقطر إلى ِ‭‭AA‬‬ من AA-، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.

وقطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، هي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وحققت مكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا.

وأغلقت بورصة الكويت يوم الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.95 بالمئة، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر السوق العام 0.83 بالمئة والسوق الرئيسي 0.34 بالمئة والرئيسي 50 بنسبة 0.55 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من خمسة بالمئة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما كان المستثمرون ينتظرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.96 دولار، أي خمسة بالمئة، إلى 92.61 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم زين 0.2 بالمئة وأجيليتي 1.8 بالمئة والمتكاملة 2.7 بالمئة وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.6 بالمئة.

كما زادت اسهم طيران الجزيرة 2.6 بالمئة والاستثمارات الوطنية 3.9 بالمئة وعقارات الكويت 2.9 بالمئة.

بينما هبط سهما القرين للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.4 بالمئة.

البحرين.. تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 1861 نقطة

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة إلى 4418 نقطة

الكويت.. زاد المؤشر الرئيسي زاد بالمئة إلى 8320 نقطة.