حالة الطقس غدا الاثنين 7/11/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين 7/11/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية.

حالة الطقس غدا 

وكشفت الأرصاد، في بيان، عن سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد بنهاية اليوم إلى القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب سيناء.

كما يسود طقس غائم بشكل جزئي على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:      

- القاهرة 26 - 17

- العاصمة الإدارية 26 - 17

- 6 أكتوبر26 - 17

- بنها 26 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 26 - 17

- دمياط 25 - 19

- بورسعيد 26 - 19

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 16

- الزقازيق 26 - 17

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 26 - 16

- شلاتين 29 - 21

- الإسكندرية 26 - 17

- العلمين الجديدة 26- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 27 - 15

- السلوم 27 - 15

- سيوة 27 - 12

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 18

- الطور 27 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 27 - 17

- نخل 24 - 12

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 28 - 21

- شرم الشيخ 29 - 22

- الغردقة 29 - 20

- مرسى علم 29 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 15

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 17

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 28 - 14

- أبو سمبل 29 - 17

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 21

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