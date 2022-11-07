أرقام خرافية لمحمد صلاح ضد كبار البريميرليج

أسدل الستار على أحداث المباراة التي جمعت بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره توتنهام هوتسبير، والتي كانت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي لنسخة 2023/2022.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

نجح فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب في اقتناص ثلاثة نقاط ثمينة على حساب توتنهام هوتسبير، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح التسجيل فريق ليفربول في الدقيقة 11 بأقدام محمد صلاح، الذي نجح في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 40، وجاء هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 70 بأقدام هاري كين.

محمد صلاح ضد الكبار:

- ساهم ضد السيتي بـ 15 هدف

- ساهم ضد المانيو بـ 12 هدف

- ساهم ضد تشيلسي بـ 10 أهداف

- ساهم ضد أرسنال بـ 13 هدف

- ساهم ضد توتنهام بـ 10 أهداف

محمد صلاح أمام حراس الدوري الإنجليزي:

◾سجل 8 أهداف في لوريس خلال 12 مباراة.

◾سجل 8 أهداف في إيديرسون خلال 13 مباراة.

◾سجل 7 أهداف في دي خيا خلال 9 مباريات.

◾سجل 7 أهداف في بيجوفيتش خلال 5 مباريات.

◾سجل 6 أهداف في فابيانسكي خلال 9 مباريات.

◾سجل 6 أهداف في دوبرافكا خلال 8 مباريات.

