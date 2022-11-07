يلا شوت HD رابط مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بث مباشر اليوم kora live يترقب عاشقي ومحبي كرة القدم في شتى بقاع العالم، موعد الاعلان عن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وبطولة الدوري الأوروبي، والتي تحدد عن طريق قرعة اليويفا.

- موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر الجارى، لإجراء قرعة دور الـ16 من البطولتين، بعد تحديد المتأهلين والمغادرين، عقب انتهاء دور المجموعات.

- ماذا ينتظر برشلونة في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن ينضم فريق برشلونة الإسباني إلى ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد صعود بايرن ميونيخ الألماني متصدر المجموعة، ووصيفه إنتر ميلان الإيطالي.

ليجد العملاق الكتالوني نفسه على مقربة من مواجهات نارية في هذا الدوري مع كل من:

1- مانشستر يونايتد الإنجليزي

2- روما الإيطالي 3

- آيندهوفن الهولندي

4- رين الفرنسي

5- نانت الفرنسي

6- يونيون برلين الألماني

7- موناكو الفرنسي

8- ميتيلاند الدنماركي.

- ماذا ينتظر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وبعد تصدر صاحب اللقب فريق ريال مدريد الإسباني لمجموعته برصيد 13 نقطة وصعوده رسميا رفقة وصيفه الألماني لايبزج، صاحب الـ12 نقطة، أصبح الميرنجي على بُعد خطوات قليلة لمواجهة أحد هذه الفرق في دور الـ16: 1- ليفربول

2- كلوب بروج

3- إنتر ميلان

4- اينتراخت فرانكفورت

5- بوروسيا دورتموند

6- باريس سان جيرمان

7- أي سي ميلان. -

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري لقرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة والمفتوحة.