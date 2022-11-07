كورة لايف kora on بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية منتظرة للكبار يترقب عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة متابعي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، موعد إنطلاق فعاليات دور الستة عشر من البطولة الأكبر في أوروبا، حيث ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

موعد قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا



وتقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مساء يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، على أن تقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16، يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير، أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر يومي 14 و15 مارس 2023.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا



يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة،كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب، ويمكن ضبطه من خلال:

القمر الصناعى: الناي سات.

التردد:11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

نظام قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا



تأهل 16 فريق من دور المجموعات لخوض منافسات دور الستة عشر، حيث سيتم تقسيم الفريق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، بالإضافة إلى تجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

الفرق المتأهلة إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: نابولي - ليفربول

المجموعة الثانية: بورتو كلوب - بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - إنتر

المجموعة الرابعة: توتنهام - آينتراخت فرانكفورت

المجموعة الخامسة: تشيلسي - ميلان

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - بنفيكا.