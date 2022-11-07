أسعار الأسمنت اليوم في مصر الاثنين 7 نوفمبر 2022

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اسعار الاسمنت
اسعار الاسمنت

شهدت  أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 7-11-2022، ثباتًا في السوق المحلي بجميع أنواعه المختلفة (الأسود - الأبيض - المقاوم)، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1573 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1550 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1640 جنيهًا للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1595 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1495 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1590 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض


ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا، ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم


بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1640 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن «أسمنت السويدي» 1675 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت لافارج»، ليسجل 1640 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

 

سعر طن الأسمنت

قفزت أسعار الأسمنت في المصانع الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المحلية، والذي يتم من خلاله شراء واستيراد المواد الخام وجميع المواد اللازمة لإنتاج الأسمنت، إضافة إلى حالة العرض والطلب في الأسواق.

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أسبوعين، زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت بنسبة 109% لتسجل 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية بدلًا من 5.75 دولار سابقًا، فيما ارتفع سعر الدولار اليوم، إلى مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى 24 جنيهًا.

ارتفاع سعر الجنيه

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