تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين 7-11-2022

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حالة الطقس
حالة الطقس

يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق السابع من نوفمبر 2022، بعد الاضطرابات التي شهدتها درجات الحرارة والطقس في الآونة الأخيرة، حيث سقطت الأمطار المتفاوتة الشدة على بعض مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، والتي تشهد أجواء خريفية مستقرة نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ويجعل أجواء النهار مائلة للحرارة.

حالة حالة الطقس اليوم الاثنين 7-11-2022

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد استقرار الجو، مع وجود ظاهرة جوية مؤثرة هي الشبورة المائية، ما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر والليل.

توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس تغيرا تغيرا في منظومة التوزيعات الضغطية، نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومع فرص سقوط الأمطار وانخفاضات في درجات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الإثنين في المحافظات.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم ستميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخرة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

العاصمة الإدارية 26- 17

6 أكتوبر26- 17

بنها 26- 18

دمنهور 25- 18

كفر الشيخ 26- 17

المنصورة 26- 17

دمياط 25- 19

بورسعيد 26- 19

الإسماعيلية 27- 16

السويس 26- 16

الزقازيق 26- 17

شبين الكوم 26- 16

طنطا 26- 16

شلاتين 29- 21

الإسكندرية 26- 17

العلمين الجديدة 26- 17

وادي النطرون 26- 17

مطروح 27- 15

السلوم 27- 15

سيوة 27- 12

العريش 26- 18

رفح 26- 18

الطور 27- 18

كاترين 21- 12

رأس سدر 27- 17

نخل 24- 12

طابا 25- 19

نويبع 26- 20

حلايب 28- 21

شرم الشيخ 29- 22

الغردقة 29- 20

مرسى علم 29- 21

الفيوم 26- 16

بني سويف 26- 15

المنيا 26- 15

أسيوط 26- 14

سوهاج 27- 15

قنا 28- 17

الأقصر 29- 16

أسوان 29- 17

الوادي الجديد 28- 14

أبوسمبل 29- 17

أبورماد 28- 21

رأس حدربة 28- 21.

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