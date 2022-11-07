جدول مباريات اليوم الاثنين 7-11-2022 والمواعيد والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مختلف بقاع الأرض عن مواعيد مباريات كرة القدم بشكل يومي من أجل متابعة المتعة والإثارة، وخاصة المسابقات والمنافسات الكبرى، مثل دوري أبطال أوروبا أو الـ5 دوريات الكبرى.

جدول مباريات اليوم

ويتساءل الكثيرون عن جدول مباريات اليوم الاثنين الموافق السابع من نوفمبر 2022 في مختلف المواجهات، والذي يتضمن العديد من المباريات المهمة وعلى رأسها مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني.

جدول مباريات اليوم الاثنين

ويتضمن جدول مباريات اليوم الاثنين 7-11-2022 إقامة مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يحل ريال مدريد العريق ضيفا ثقيلا على ملعب "تيريزا فيريرا".

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الاثنين 7-11-2022 في السطور التالية:

جدول مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري التركي

فنربخشة X سيفاس سبور – 7 مساء

هاتاي سبور X إسطنبول باشاك شهير – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

تشافيس X سانتا كلارا – 10.15 مساء.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022" بعد أيام قليلة، إذ نقدم لكم تغطية خاصة لكل المباريات والأحداث.