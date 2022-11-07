سعر الذهب اليوم الاثنين 7-11-2022 في السواق المحلية والعالمية

سعر الذهب، تعتلي أسعار الذهب صدارة اهتمام الكثيرين وخاصة المقبلين على الزواج، وتوجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالا بحثيا بشكل يومي، مثل أسعار العملات الأجنبية والدولار والمواد الذائية ومواد البناء وغيرها.

سعر الذهب

وشهد سعر الذهب اضطرابا ملحوظا في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما انعكس على المعدن الأصفر وبقية السلع والخدمات بعدما سجل 24.29 للشراء في البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى أعلى مستوى له في التاريخ بعدما سجل 1222 يوم الاثنين الماضي بينما سجل الأسبوع الماضي ما متوسطه 1114 جنيها مصريا، ليواصل اضطرابه متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، 1229 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما تراوح سعر عيار 18 بين 1048 و1053 جنيها.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 7-11-2022 بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1229 جنيها للجرام دون مصنعية للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 إلى 1405 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18: 1،053 جنيها

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 نحو 819 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24 والأوقية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 نحو 9832 جنيهات، فيما وصل سعر الأونصة أو الأوقية إلى 1681.38 دولارا.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب على المستوى العالمي، إذ هبط في البورصة العالمية بقيمة -8.30 دولارا دفعة واحدة، وسجل 1672.97 دولا بعد 1681.38 دولارا امس مسجلا هبوطا بنحو 0.51 %، كما تراجع في المعاملات الفورية عند 1672.97 دولارا للأوقية بعد 1681.38 أمس.