السعودية تعلن نجاة طاقم الطائرة المقاتلة من نوع "أف -15 إس"

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "أف -15 إس" بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية، مؤكدًا نجاة طاقمها الجوي.



وزارة الدفاع السعودية تٌعلن سقوط طائرة حربية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية العميد ركن "تركي المالكي"، إنه في تمام الساعة(22:52)من مساء يوم الأحد 06 نوفمبر 2022 سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب، والتي تحرص القوات الجوية عادة على عمل العديد من التدريبات بها، وهى تابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

نجاة طاقم الطائرة الحربية

كما صرح العميد المالكي أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، نجا بعد استخدام كرسيي النجاة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

واختتم المالكي تصريحاته بأن لجنة التحقيق تباشر مهامها من أجل معرفة التفاصيل وأسباب سقوط الطائرة، وأنه سوف يتم الكشف التفاصيل فور الانتهاء من التحقيق خلال الساعات القادمة.



وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية

وزارة الدفاع هي إحدى الوزارات السيادية في المملكة العربية السعودية المُكلفة بالتنظيم الإداري والعملياتي المتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وعلى عاتقها تقع مسؤولية الدفاع عن أراضي وحدود المملكة ومصالحها من التهديدات الخارجية. تضم الوزارة أربعة أفرع رئيسية وهي (القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي)، كما تضم عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة الأركان المشتركة وهيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش ومركز الدفاع الوطني.