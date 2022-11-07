البورصة المصرية تعلن عن صفقة ذات الحجم الكبير

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جي بي أوتو.

وقالت البورصة، في بيان، اليوم، إن جلسة اليوم الإثنين شهدت تنفيذ عمليات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 47،8 مليون سهم بقيمة 201،6 مليون جنيه.

وحققت جي بي أوتو أرباحًا بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 807.28 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 15.67 مليار جنيه، مقابل 14.09 مليار في النصف الأول من العام الماضي.

وفى نفس السياق قررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، لحين الرد على استفساراتها بخصوص العروض المقدمة للاستحواذ على إحدى الشركات التابعة (فالنتين للأعمال البحرية).

وقالت البورصة، في بيان اليوم الإثنين، إنه تقرر إيقاف التعامل على أسهم ماريدايف اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم لحين الإعلان عن البيان الكامل الوارد من الشركة عن عرض الاستحواذ.

كما قررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وتكبدت الشركة خسائر بلغت 16 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 32.27 مليون في النصف المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 46.33 مليون دولار، مقابل 67.19 مليون بالنصف المقارن.

وكانت القوائم المالية المستقلة للشركة قد أظهرت تكبدها خسائر بلغت 7.32 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 16.76 مليون في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 23.09 مليون دولار، مقابل 20.77 مليون دولار في النصف المقارن.