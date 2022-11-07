ماذا فعلت البورصة المصرية في مستهل جلسة اليوم الاثنين ؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت البورصة المصرية، خلال مستهل جلسة الاثنين ٧ نوفمبر 2022، ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13561 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3231 نقطة.

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