للسائقين.. خطوات بسيطة للعناية بالمقاعد الجلدية للسيارة

منوعات
مقاعد جلد السيارة
مقاعد جلد السيارة

جلد مقاعد السيارة من أكثر الأشياء التي يحرص الجميع على الاعتناء بها، فهو من أهم الأجزاء التي تزيد السيارة فخامةً وجمالًا.

وجلد السيارات يحتاج لصيانة باستمرار، حيث يبح الحفاظ على جلد السيارة وحمايته ليزداد بريقا ولمعانا، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية أهم الخطوات للحفاظ على جلد مقاعد السيارة:

إزالة الاتساخات والأتربة

يجب إزالة الاتساخات والأتربة عن طريق المكنسة الكهربائية، مع التأكد من عدم خدش الفرش الجلدي، لكي تتأكد من سلامة الجلد وعدم حدوث أي قطع أو خدش.

استخدام قطعة إسفنجية

تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة والمسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد.

استخدام قطعة من القماش

يفضل مسح الجلد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

ومن جهتهم، نصح الخبراء باستخدام مواد العناية المزودة بواقيات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وخاصة في مقاعد موديلات الكابريو المكشوفة.

احذر من استخدام المنظفات المنزلية

كما حذر الخبراء من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة، منعا للتعرض تشقق الجلد وتلفه، فيما أوصوا بضرورة معالجة المقاعد التي يزيد عمرها عن 3 سنوات بمادة مرطبة بعد تنظيفها مرة إلى مرتين في العام.

جلد السيارة مقاعد السيارة المنظفات المنزلية المكنسة الكهربائية منظف الجلود

الأكثر قراءة

عاجل| عقب الإعلان عن مواجهة ريال مدريد.. عرض ليفربول للبيع

الآن.. مباريات نارية - نتيجة قرعة ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023

هنا الآن.. نتائج قرعة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي 2023

قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال.. محمد صلاح يطلق هذه التصريحات

عاجل.. صدمة في ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

شاهد الآن.. قرعة دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 2022-2023 بث مباشر

رد فعل صلاح.. تعليق ناري من لاعبي ليفربول على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي