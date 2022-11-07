للسائقين.. خطوات بسيطة للعناية بالمقاعد الجلدية للسيارة

جلد مقاعد السيارة من أكثر الأشياء التي يحرص الجميع على الاعتناء بها، فهو من أهم الأجزاء التي تزيد السيارة فخامةً وجمالًا.

وجلد السيارات يحتاج لصيانة باستمرار، حيث يبح الحفاظ على جلد السيارة وحمايته ليزداد بريقا ولمعانا، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية أهم الخطوات للحفاظ على جلد مقاعد السيارة:

إزالة الاتساخات والأتربة

يجب إزالة الاتساخات والأتربة عن طريق المكنسة الكهربائية، مع التأكد من عدم خدش الفرش الجلدي، لكي تتأكد من سلامة الجلد وعدم حدوث أي قطع أو خدش.

استخدام قطعة إسفنجية

تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة والمسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد.

استخدام قطعة من القماش

يفضل مسح الجلد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

ومن جهتهم، نصح الخبراء باستخدام مواد العناية المزودة بواقيات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وخاصة في مقاعد موديلات الكابريو المكشوفة.

احذر من استخدام المنظفات المنزلية

كما حذر الخبراء من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة، منعا للتعرض تشقق الجلد وتلفه، فيما أوصوا بضرورة معالجة المقاعد التي يزيد عمرها عن 3 سنوات بمادة مرطبة بعد تنظيفها مرة إلى مرتين في العام.