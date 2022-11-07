قرعة الدروي الأوروبي - مواجهات من العيار الثقيل في مرحلة البلاي أوف

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي موسم 2022/2023،عن مواجهات من العيار الثقيل بعد الحفل، في مدينة “نيون” السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في دور الـ 16، حيث اصطدم برشلونة بنظيره مانشستر يونايتد كما شهدت القرعة وقوع يوفينتوس الإيطالي في مواجهة حماسية ضد نانت الفرنسي في دور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي.

ويستعرض الفجر الرياضي في السطور التالية، نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بالكامل ومواعيد مباريات هذا الدور.

– برشلونة (إسبانيا) ضد مانشستر يونايتد (إنجلترا)

– يوفنتوس (إيطاليا) ضد نانت (فرنسا)

– سبورتنج لشبونة (البرتغال) ضد ميتلاند (الدنمارك)

– شاختار دونيتسك (أوكرانيا) ضد ستاد رين (فرنسا)

– أياكس أمستردام (هولندا) ضد يونيون برلين (ألمانيا)

– باير ليفركوزن (ألمانيا) ضد موناكو (فرنسا)

– إشبيلية (إسبانيا) ضد آيندهوفن (هولندا)

– سالزبورج (النمسا) ضد روما (إيطاليا)

مواعيد مباريات دور الـ 16 في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يقام ذهاب مرحلة الملحق يوم 16 فبراير المقبل، والإياب يوم 23 من نفس الشهر.



فيما تقام قرعة ثمن النهائي يوم 24 فبراير، والذهاب يوم 9 مارس، والإياب يوم 16 من الشهر نفسه.