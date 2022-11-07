موعد مباراتي برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تتجه أنظار محبي الكرة العالمية لمتابعة مباراتي برشلونة ضد مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوم الخميس 16 فبراير 2023 على استاد الكامب نو معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



أما مباراة العودة، فمن المقرر أن تقام يوم الخميس 9 مارس 2023 على استاد الاولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



موقف كلا من برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

احتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات. ويسعى برشلونة لتعويض الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا والتتويج ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



في حين احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة. ويسعى مانشستر يونايتد لاسعاد جماهيره والتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

