خالد عكاشة: دعوة السيسي لإنهاء الحرب الروسية استقبلت بتقدير كبير

توك شو
العميد خالد عكاشة، مدير
العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر

عقب العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: "الدعوة لاقت استقبال ايجابي للغاية، وأطلقت طاقة ايجابية أمام الكثير من القداة العرب والاجانب".

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دعوة السيسي لإنهاء الحرب الروسية استقبلت بتقدير كبير

 وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الجميع استقبل دعوة  الرئيس بتقدير كبير جدًا،  حيث استثمر الرئيس هذا التواجد الواسع، من أجل أطلاق هذه الدعوة النبيلة للسلام،، معقبًا: "دعوة الرئيس السيسي كانت للبحث عن عالم أفضل للبشر والإنسان لكل دول العالم، لمسنا هذا التجاوب الكبير من الصحافة ووسائل الإعلام العالمية" 

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الجميع يدفع فاتورة باهظة للحرب الروسية الأوكرانية

 ولفت إلى أن  دعوة الرئيس حظيت باهتمام لأنها ربطت بين التهديديات المناخية باعتبارها أزمة كونية، وبين الازمة الروسية الأوكرانية التي تهدد الجميع، فالجميع يدفع فاتورة باهظة لهذه الحرب.

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