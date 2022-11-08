اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022

الاقتصاد
اسعار الدولار مقابل
اسعار الدولار مقابل الجنيه

أفتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، على استقرار، بعدما سجلت ارتفاعات بقيمة 5 قروش في ختام تعاملات الامس لتواصل العملة الأمريكية، ارتفاعها أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف وسط ارتفاع في سعر الدولار عالميا.

 

اسعار الدولار اليوم  8 نوفمبر 2022:

 

سجلت اسعار الدولار استقرار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، والتى جاءت كالاتي:

البنك الأهلي المصري: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع،.

 

بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع،.

 

بنك الإسكندرية: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 24.22 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع.

 

البنك العربي الأفريقي: 24.28 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و24.35 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.29 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع

 

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

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