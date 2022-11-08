أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

استهلت اسعار الذهب في مصر تعاملاتها على استقرار، بعد تراجعا حققته في ختام تعاملات المسائية  بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد بعد تراجع الاسعار عالميا.

 

أسعار الذهب في مصرر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022:

سجل سعر عيار 24 نحو 1400 جنيه متراجها 6 جنيه في التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1225 جنيه متراجعا 5 جنيه في التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1050 جنيه متراجعا 5 جنيه  في التعاملات المسائية.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى  نحو 9800 خاسر 40 جنيه.

 

اسعار الذهب عالميا تتراجع:

وتراجعت اسعار الذهب في العقود الآجلة للذهب  بنسبة 0.31% إلى 1627 دولار للاوقية، كما انخفض سعر الذهب في العقود الفورية 0.30% إلى 1670 دولار للاوقية.

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