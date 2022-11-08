الجوازات السعودية تعلن الفئات المعفاة من رسوم تجديد الاقامة 1444

تجديد الإقامة هي أحد الأمور الرئيسية التي تهم جميع الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الوافدين بدفع رسوم تجديد الإقامة حتي يتمكن من التواجد داخل المملكة سواء كان لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، ولقد صرحت مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية أنه تم اعفاء بعد الوافدين من رسوم تجديد الإقامة،وستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية شروط الإعفاء من رسوم التجديد وكيفية وشروط تجديد الإقامة بالمملكة.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة 1444

أعلنت الجوازات السعودية عن الفئات والجنسيات غير الملزمة بدفع رسوم الإقامة في السعودية وهي كالاتي:

•كل من يولد على الأراضي السعودية سواء كانوا من أبناء السعوديين أو أبناء الوافدين لاعتبارهم سعوديين

•أبناء الام السعودية المتزوجة من اب غير سعودي

•الطلاب المقيمين على أراضي المملكة بغرض الدراسة.

•من يمتلك تأشيرة الدراسة.

•الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

•كل من يعملون في المؤسسات الصغيرة

•كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك عدة جنسيات معفاة من الرسوم وهم:

.الفلسطينيون.

.مواطني اتحاد ميانمار.

.مواطني تركستان.



شروط تجديد الإقامة في السعودية 1444

أكددت الحكومة بالمملكة العربية السعودية إنه لن يتم تجديد الإقامة الا بعد استيفاء هذه الشروط وهي:

1.التأكد من صحة الأوراق المقدمة بخصوص التأمين الصحي .

2.ألا يكون على المقيم أي أحكام جنائية حتي يتم تجديد الإقامة له.

3.يجب ان يقوم المتقدم بتسديد كافة مخالفات المرور الخاصة به إن وجدت.

4.خضوع المقيم للفحص الطبي للتأكد من أنه لا يعاني من أي أمراض خطيرة ومعدية كالإيدز.

تجديد الإقامة عبر الصراف الآلي

1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

2. املأ البيانات المعلومات المطلوبة من خلال وسائل تجديد الإقامة

3. سداد الرسوم المطلوبة من خلال البنك

4.الدخول مجددا إلى موقع الوزارة ثم الضغط على اسم العامل وستظهر لك جميع البيانات وتحقق من صحتها وسجل البيانات الخاصة بالجواز

5.سيتم الانتقال إلى صفحة تتضمن الشروط التي يجب أن توافق عليها



رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

● رسوم التجديد الخاصة للعاملة المنزلية قدرها 600 ريال سعودي.

● رسوم التجديد الخاصة بإقامة عامل في منشأة قدرها 650 ريال سعودي.

●رسوم التجديد للمرافق التابع لصاحب الإقامة قدرها 2000 ريال سعودي.

● رسوم التجديد الخاصة بإقامة عامل زيادة عن العدد المحدد للعمال داخل المنشأة 1350 ريال سعودي.

● مبلغ رسوم رخصة الإقامة قدرها 500 ريال سعودي في العام الواحد.

● الرسوم الخاصة بتعديل المهنة عند تجديد بطاقة الإقامة قدرها 100 ريال سعودي.

