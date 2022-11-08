قبل أنطلاق يوم التمويل..تقرير: الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية

على هانش COP27

أظهر تقرير صادر اليوم الثلاثاء طالبت باعداده كلا من مصر وبريطانيا لاستضافتهم قمة المناخ، بأن الدول النامية بحاجة للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد، موضحا ان حجم الاستثمارات الحالية في التحول الاخضر اقل مما هو مطلوب.

وجاء صدور التقرير بالتزامن مع انطلاق فاعليات قمة المناخ كوب 27 في مصر، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة غد الاربعاء لمناقشة توفير تمويلات لقضايا المناخ، والزام الدول الغنية بتخصيص أموال للدول النامية لاستثمارها في مشروعات الخضراء، والحد من مساهمته في الانبعاثات الكربونية.

وقال التقرير، إن تتلك التمويلات مطلوبة بالنسبة للدول النامية لمساعدها في خفض الانبعاثات، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واستعادة الطبيعة والأراضي، قائلا: "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".

وبحسب التقرير فإنه يصل إجمالي الاستثمار السنوي التى تحتاجة الدول النامية إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان، مشيرا إلى أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.

وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية".

وأضافت "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".

ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل يوم الأربعاء.

كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.