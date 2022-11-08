غرق مركب يقل 15 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بغرق مركب يقل 15 مهاجرا قبالة السواحل التونسية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي السوري، ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل طرطوس إلى 86، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال مدير عام الموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي: ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها منذ فجر الجمعة حتى اللحظة إلى 53 جثة من ضحايا الزورق اللبناني متعدد الجنسيات، ليصبح العدد الكلي 79 جثة و20 ناجٍ تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الباسل بطرطوس.

بينما أكد الدكتور اسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل: بعد تقديم جميع الخدمات الطبية للمصابين جراء حادثة غرق المركب قبالة ساحل طرطوس تم تخريج ٦ منهم، من المشفى إلى منازلهم، وهم بصحة عامة جيدة ومستقرة.

وأضاف عمار: كما تم نقل ٥ مرضى من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم، وإنقاذ مريضة كانت على المنفسة، في حصيلة غير نهائية بلغ عدد الضحايا 89 شخصا بينما أصبح عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل ١٤ شخصا ٢ منهم في العناية المشددة.