عاجل.. اسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة في ختام تعاملات اليوم

أنهت أسعار الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جديدة بالبنوك بقيمة تراوح بين 5 إلى 10 مواصلة منذ قرار تحرير سعر الصرف ولكن بوتيرة أقل مما حدثت عقب صدور القرار.

وارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم إلى مستويات 24.30 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.35 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، وارتفع في بنك قناة السويس إلى 24.3 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

و زاد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم إلى 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية، وارتفع في بنك قطر الوطني وكريدي أجريكول إلى نفس الاسعار،

واصل البنك المركزي المصري سحب السيولة من البنوك للمرة 11 في اقل من 3 شهور عن طريق آلية الودائع المربوطة بعائد ثابت.

من جهة اخري واصل البنك المركزي سحب السيولة من الاسواق وقام بطرح عطاء الودائع المربوطة بعائد ثابت بقيمة 75 مليار جنيه، وتلقى خلال العطاء عرض من 19 بنكا بقيمة إجمالية 240 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي أنه اكتفي بقبول حجم طلبات بقيمة 75 مليار جنيه التى قدمها في الطرح فقط، وبلغ العائد عليها 13.75%.

وكان البنك المركزي استخدم آلية الودائع المربوطة بعائد ثابت عندما توالي حسن عبدالله قائم باعمال محافظ البنك المركزي، معتبرا أنها أداة بديلة عن رفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.